Smykker for millioner stjålet fra luksushotel i Paris

Fransk politi har anholdt tre mænd og jager sent onsdag aften to andre efter et spektakulært smykkekup på det berømte luksushotel Ritz i Paris.

Fem mænd stormede ved 18.30-tiden ind på det ikoniske hotel og smadrede glasmontre med ædelstene i en smykkebutik i bygningens lobby. Det skriver The Telegraph.

Der er ikke sat tal på udbyttet, men kilder i politiet oplyser til lokale medier, at tyvene slap væk med ædelstene til en værdi på cirka 4,5 fire millioner euro eller 33,5 millioner kroner.

Medierapporter, om at mændene var bevæbnet med våben og økser under røveriet, er ikke bekræftet af politiet.

Flere øjenvidner fortæller også, at de hørte skud.

På fotografier inde fra hotellet ses skudhuller, skriver The Telegraph, og ifølge beskeder på Twitter trængte røverne ind på Hemingway-baren i hotellet og affyrede deres våben.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Røverne flygtede med deres bytte på scootere fra Place Vendome, hvor hotellet ligger.

Men tre af dem blev hurtigt stoppet af en politipatrulje. Det er ikke oplyst, om de anholdte var i besiddelse af tyvekoster.

Politiet har afspærret dele af området, der er blandt de mest fashionable i Paris. Væbnede røverier - eller forsøg på det - mod en af kvarterets mange eksklusive smykkebutikker er ikke noget særsyn, skriver The Telegraph.

Ritz genåbnede sidste år efter at have gennemgået en fire år lang totalrenovering. Hotellet ejes af Mohamed Al Fayed.

Det var hans søn Dodi, som i august 1997 sammen med den engelske prinsesse Diana blev dræbt i en trafikulykke, få minutter efter at de havde forladt Ritz. Føreren af bilen, Henri Paul, var en af sikkerhedscheferne på hotellet.

Bygningen er opført i det 18. århundrede som en privatbolig. I 1889 slog det dørene op som hotel med schweizeren César Ritz som ejer.