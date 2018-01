Parisere over 65 år kan snart køre gratis

Parisere, der er over 65 år, kommer fra og med juni til at køre gratis i bus og metro i den franske hovedstad, hvis de har en indkomst på under 2200 euro (knap 16.400 kroner). Det rapporterer France Info.

Den socialistiske borgmester i Paris, Anne Hidalgo, som har regeret byen siden 2014, siger, at hun håber, at det nye initiativ vil bidrage til, at flere og flere lader bilen blive stående derhjemme.

- Hvorfor vi gør det? Først og fremmest for at få flere til at bruge den kollektive trafik. Og for det andet fordi de ældre indbyggere i Paris er meget aktive, siger Anne Hidalgo i et radiointerview, som offentliggjorde nyheden onsdag.

Franskmænd over 65 betaler allerede mindre end andre for at anvende den kollektive trafik. Men det såkaldt Navigo-kort for pensionister har ikke været helt gratis.

Omkring 200.000 indbyggere i Paris vil nyde godt af reformen.

Indbyggerne i Paris bruger gennemsnitligt 64 minutter dagligt i offentlige transportmidler. De kører gennemsnitligt over 10 kilometer på en enkelt rejse.