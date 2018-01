Skandalelufthavn atter i knibe: Mangler over syv mia. kr. for at blive færdig

»Katastrofelufthavnen.«

Sådan døber den tyske avis Die Welt hovedstadens kommende storlufthavn, Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER), i en artikel, som beretter om endnu et problem i den lange række for byggeriet.

Oplysningerne stammer fra avisen Bild am Sonntag, som erfarer, at der mangler yderligere omkring 1 mia. euro eller 7,45 mia. kr., før BER kan stå klar, og man samtidig kan indgå kontrakter om den allerede nu nødvendige udbygning.

Hvor pengene skal komme fra, er endnu ikke afklaret. 400 mio. euro kan ifølge avisens oplysninger skaffes via et lån, men delstaterne Berlin og Brandenburg, som er hovedaktionærer i lufthavnsselskabet, er enige om, at man så vidt muligt vil undgå, at resten af det eksorbitante beløb skal findes via skatter.

Bestyrelsen skal på et møde i marts afgøre, hvordan man skaffer pengene.

Da lufthavnsbyggeriet gik i gang i 2006, var planen, at det skulle være færdigt i 2011 og koste 2,5 mia. euro. Nu hedder budgettet 6,6 mia. euro, og man regner med, at Berlin kan have sin storlufthavn i 2020 - et tidspunkt som er blevet rykket adskillige gange, og som der til stadighed bliver sat spørgsmålstegn ved.

Dertil kommer, at man allerede nu har lagt en plan for en udbygning af lufthavnen, da det oprindeligt planlagte byggeri ikke har kapacitet til det antal rejsende, som forventes.

Adspurgt af tv-kanalen Rundfunk Berlin-Brandenburg, hvorvidt man kan regne med, at lufthavnen vitterligt åbner i 2020, siger Berlins borgmester, Michael Müller:

»Jeg vil sige, at det er meget sandsynligt.«

»Denne byggeplads skal jo færdiggøres på et eller andet tidspunkt. Det er jo allerede et drama. Og at have forsinkelser pga. økonomiske spørgsmål, det vil ikke blive accepteret.«

I november kunne avisen Tagesspiegel fortælle, at en rapport fra firmaet TÜV Rheinland påpeger en lang række fejl og mangler på byggeriet.

Vel at mærke fejl på bl.a. røgudsugningsanlægget, sprinkleranlægget og brandalarmsystemet, som har voldt problemer siden 2012.