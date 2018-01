Onsdag d. 10. januar lettede flere Hercules transportfly fra henholdsvis Aalborg og Roskilde. Ombord var en del af de danske soldater, som de næste, foreløbig, 12 måneder skal bidrage til Natos forstærkede fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen.

Formålet med missionen er at sende et klart signal til Putins Rusland om, at Nato ikke vil tillade aggressioner mod dets medlemslande.

Danske kampstyrker på vej østpå: Estland glæder sig

De 200 danske tropper skal bistå de britiske og estiske tropper - og indgå i en samlet brigade på i alt 4.000 soldater.

Det danske bidrag består konkret af tre kampdelinger. To panserinfanteridelinger, som bliver udstyret med infanterikampkøretøjer. Og en mekaniseret infanterideling, som vil gøre brug af pansrede mandskabsvogne.

Deployeringen af de danske tropper begyndte fredag d. 5. januar, da 40 militærkøretøjer og 60 containere med udstyr sejlede fra havnen i Aalborg med kurs mod Estland.

På billedet nedenfor ses et infanterikampkøretøj af typen "CV9035" (IKK), da den blev kørt ombord på støtteskibet Esbern Snare på flådestationen Korsør. I alt indgår seks af denne type køretøjer som del af den danske tilstedeværelse i Estland.

IKK Infanterikampkøretøj. Pansrede køretøjer kører om bord på støtteskibet Esbern Snare på flådestation Korsør 8. januar 2018. Skibet sejler køretøjerne til Estland, hvor soldater og panser skal være en del af det danske bidrag til enhanced Forward Presence (eFP) i Estland. Foto: Lars Bøgh Vinther // Forsvarsgalleri

Ombord var også bla. ni stk. "M113" pansrede mandskabsvogne og to "Mowag Duro" pansrede sanitetskøretøjer.

Mindst et år venter soldaterne i Estland

Pansret mandskabsvogn af typen M113. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

Pansret sanitetskøretøj af typen MOWAG Duro. Foto: Heri Hammer Niclasen

Udover køretøjerne vist på billederne ovenfor indgår også omtrent 11 store lastvogne og en større mængde mindre køretøjer. Dertil kommer fire F-16 jagerfly og tilhørende mandskab.

De danske soldater i Estland vil blive udstationeret i en nedlagt sovjetisk base i byen Tapa, hvorfra de vil indgå i det militære samarbejde med britiske og estiske soldater.

Dansk ambassadør: Nato er udfordret fra mange sider

Chancen for at missionen ender i en egentlig militær konfrontation er ganske lille.

Men grundet Ruslands aggressive adfærd og særligt efter annekteringen af Krim-halvøen i 2014, ønsker Nato at sende et signal om, at man har i sinde at håndhæve Washington-traktatens artikel fem om den såkaldte "Nato musketered" - en aftale om at et angreb på ét Nato-land betragtes som et angreb på samtlige Nato-lande - såfremt en militær konfrontation skulle opstå.