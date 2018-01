Danske kampstyrker på vej østpå: Estland glæder sig

I estiske Tapa ser man frem til at tage imod danske soldater.

Onsdag flyver 120 danske soldater til Estland, og i alt skal 200 danske tropper det næste år bo i den estiske by godt 100 kilometer fra grænsen til Rusland.

Her skal de være med til at sende et signal til præsident Vladimir Putin om, at Nato-landene står sammen.

I Estland glæder man sig over det danske bidrag. Befolkningen er overvejende positivt stemt over for Nato-styrkerne, og i Tapa byder man de danske soldater velkommen.

- Jeg plejer at sige, at vores første sikkerhedstrussel er Rusland, den anden er Rusland, og den tredje er Rusland. Derfor siger vi tak til Nato og den danske regering for at sende gode folk, lyder det fra Tapas viceborgmester, Andrus Freienthal.

De udenlandske bataljoner øger tryghedsfølelsen i Tapa, fortæller viceborgmesteren.

- Det er med til at garantere vores sikkerhed og vores uafhængighed. Så til de danske soldater: Velkommen til Estland og tak for at I kommer, siger Andrus Freienthal.

I Tapa kommer danskerne under britisk kommando. Oberstløjtnant Andrew Ridland var chef for den britiske styrke i Estland i anden halvdel af 2017, og han beretter om optimale øvelsesforhold.

- Vi blev taget meget positivt imod af det estiske folk, og det var en stor fornøjelse at arbejde med både estiske soldater og det estiske civilsamfund.

- Jeg har sagt til de danske soldater, at de skal nyde det og håbe, at de får lige så meget ud af det, som vi gjorde, siger Andrew Ridland.

Truslen mod de danske soldater forventes ifølge Forsvarets eksperter nærmere at komme fra russiske hackingforsøg eller provokationer. Blandt andet frygtes det, at russiske spioner vil forsøge at lokke soldaterne til at lave skandaler, der kan gøre Nato-styrkerne upopulære i befolkningen.

De britiske soldater var dog ikke for alvor besværet, siger Andrew Ridland.

- Vi stødte ikke på meget, så alt i alt kunne vi agere frit og med succes, lyder det fra oberstløjtnanten.