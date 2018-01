Sverige og Norge har for længst reageret på udlændingedom

Både Sverige og Norge har været meget hurtigere end Danmark til at reagere på en vigtig dom fra Menneskerettighedsdomstolen om alvorligt syge udlændinge, der søger om humanitær opholdstilladelse.

Det tog Norge 51 dage, fra dommen kom i december 2016, til myndighederne havde et notat klar om betydningen for den norske praksis i Norge, skriver Altinget.

I Sverige offentliggjorde Migrationsverket på sin hjemmeside en ændring af retstilstanden for de alvorligt syge efter tre måneder, skriver Information.

I Danmark har det taget udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mere end et år at reagere på dommen.

I weekenden oplyste Udlændinge- og integrationsministeriet, at udvisningen af afviste asylansøgere med alvorlige sygdomme sættes på pause i fire uger. Det skete på baggrund af den omstridte dom fra 2016.

Imens sagerne er på pause, undersøger ministeriet, hvad dommen betyder for den danske praksis.

I dommen fik en georgisk mand medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham, fordi han var alvorligt syg uden at være døende.

Dommen siger, at det ikke længere er nok, at der er en generel adgang til nødvendig lægebehandling for den alvorligt syge i landet, personen udvises til.

Adgangen til den nødvendige medicin og behandling skal være reel. I vurderingen heraf skal blandt andet prisen, afstanden til at kunne få medicinen og det sociale og familiære netværk indgå, skriver Information.

Seniorjurist Lolita Eriksson fra Migrationsverkets retsafdeling oplyser til Information, at den svenske myndighed opdaterede sit vejledende notat om dommen og offentliggjorde det 28. marts 2017.

Notatet er bindende for svenske embedsmænd og har siden været retningsvisende for den svenske praksis.

Det undrer lektor i EU- og menneskeret Louise Halleskov Storgaard fra Aarhus Universitet, at den danske minister ikke har reageret før.

Spørgsmål: Kan det have været så kompliceret, at det har taget et år at undersøge sagen?

- Nej. Det kan det ikke. Man tager normalt en kortere, afgrænset tidsperiode. Vi ser jo også nu, at de afsætter fire uger til undersøgelsen, siger hun til Altinget.

Torsdag skal Inger Støjberg i samråd om sagen. Hendes ministerium har ikke ønsket at give en kommentar til hverken Altinget eller Information.