13.000 skiturister er strandet ved Matterhorn

De knapt 6.000 beboere i byen Zermatt i det sydlige Schweiz har fået selskab af ca. dobbelt så mange strandede gæster.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Omkring 13.000 skiturister er havnet i Zermatt, der ligger ved bjerget Matterhorn - ofte beskrevet som et af verdens smukkeste bjerge - i de schweiziske alper, fordi man har måttet lukke bl.a. skibakker, stier og veje på grund af en heftig omgang sne og risiko for laviner.

Zermatt ligger i ca. 1.620 meters højde. Foto: AP/Paul Black

Nyhedsbureauet skriver, at nogle af de strandede turister bliver transporteret med helikopter til den nærliggende landsby Taesch - en tur på ca. tre minutter.

En anonym kilde fortæller, at den såkaldte luftbro kan flytte omkring 100 personer i timen.

Strømmen er vendt tilbage til byen efter en afbrydelse, men veje og togskinner er dækket i sne. En lokal hotelejer beskriver, at myndighederne udfører kontrollerede sprængninger for at fjerne sneen.

En talsperson for Zermatts turistkontor, Janine Imesch, siger tirsdag til AP, at alt er fint, og at der ikke er grund til panik. Ingen er i fare, eftersom man har lukket ned for aktiviteterne og ruterne i god tid.