Macron til Kina: Valget er åben marked eller protektionisme

Præsident Emmanuel Macron tilbyder Kina at åbne den franske økonomi for kinesiske investeringer. Men det skal gå begge veje, påpeger han.

Han har advaret kineserne om, at deres store handelsoverskud over for Frankrig og Europa kan føre til protektionisme.

Macron, der har været præsident i otte måneder, er på sit første statsbesøg i Kina.

Han satser på større åbenhed fra Kina og købsaftaler med Frankrig for at mindske det franske handelsunderskud på 30 milliarder euro (223 milliarder kroner) over for Kina.

Men på andendagen af sit tre dage lange besøg er det forholdsvis få kontrakter, der er indgået med de franske virksomhedsledere, som er med på statsbesøget.

Mest skuffende er det, at Kina ikke har villet indgå nye aftaler med Airbus. Men det påpeges, at det ikke er udelukket, at Kina i de kommende uger bider på.

- Vi bevæger os på et marked, som er ubalanceret og ikke tilfredsstillende, fortalte Macron på et virksomhedsbesøg.

- Hvis vi ikke løser det ansvarligt, så vil den første naturlige reaktion være at lukke af fra begge sider.

Det vil skade begge parter, understreger han.

Det har længe været en klage fra europæiske virksomheder, at det er vanskeligere at etablere sig i Kina, end det er for kinesiske virksomheder at købe op og drive virksomheder i Europa.

Men nogle virksomheder affinder sig nødtvunget med tingenes tilstand, fordi Kina er verdens største marked.