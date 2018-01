Kan man bekæmpe brugen af børnesoldater og selv uddanne mindreårige til kamp?

2.128.

Så mange var under 18 år, da de i 2017 påbegyndte deres militærtjeneste i Tyskland.

Det viser tal fra forsvarsministeriet, skriver avisen Rheinische Post.

Det er et rekordhøjt antal mindreårige og udgør en voldsom stigning sammenlignet med 2011, hvor de der var 689 under 18 år, som påbegyndte militærtjenesten.

I 2017 var antallet af mindreårige piger steget til 448 sammenlignet med 57 i 2011. Efter de første seks måneders prøvetid var 90 af både drengene og pigerne fortsat mindreårige.

Oplysningerne har udløst skarp kritik fra partiet Die Linke.

For så længe Tyskland selv rekrutterer mindreårige til hæren, kan landet ikke på troværdig vis kritisere andre stater for at benytte sig af børnesoldater, mener Die Linkes Evrim Sommer.

»Forbundsregeringen sætter dermed sine egne bestræbelser på at forbyde brugen af børnesoldater i fare,« siger hun til Rheinische Post.

Formanden for Die Linkes fraktion i forbundsdagen Sahra Wagenknecht skriver på Twitter:

»Forbundsregeringen arbejder imod børnesoldater på verdensplan, men forsvaret rekrutterer stadigt flere mindreårige. Hvordan passer det sammen? Ingen rekruttering af mindreårige! Forbundshæren ud af skolerne! Slut med operationer i udlandet!«

I 2016 opfordrede partiet til, at man indførte et stop for rekrutteringen af mindereårige. Den tyske regering afskaffede i 2010 værnepligten, og siden er antallet af unge, som melder sig frivilligt, faldet år for år.

Forsvarsminister Ursula von der Leyen har tidligere forsvaret optagelsen af de mindreårige med, at det skal ske med forældrenes tilladelse, at de ikke må deltage i udlandsrejser, samt at de kun må bruge våben i træningsøjemed.

Også i Storbritannien, hvor man ligeledes har afskaffet værnepligten, rekrutterer man mindreårige. Faktisk tillader man, at de unge er helt ned til 16 år, når de melder sig til tjeneste. Og ifølge forsvarsministeriet var 22,2 pct. af de nytilkomne soldater i 2015 og 2016 under 18 år.

Brugen af teenagesoldater har igennem årene ført til kritik af forsvarsministeriet.