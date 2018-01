May rydder op i regering - med kaos som følgesvend

Premierminister Theresa May udpegede mandag efter et kaotisk forløb den hidtidige minister for indvandring, Brandon Lewis, til ny formand for de britiske konservative.

Det skete som led i en omdannelse af regeringen. Det ventes dog ikke at berøre folk med topposter i regeringen.

Der ventes senere mandag flere rokader.

Medier: May gør plads til kvinder i regeringsrokade

May gamblede og udskrev valg sidste år. Valget svækkede hendes regering, der nu er afhængige af stemmer fra et stærkt konservativt unionistparti i Nordirland.

- Jeg er ikke en, der stikker af, jeg er her for det lange seje træk, fortalte hun søndag BBC og gentog, hvad hun nu har sagt mange gange.

Men det er en offentlig hemmelighed, at hun er hårdt presset i sit eget parti. Det er forholdet til Europa og forhandlingerne om brexit, der gør hendes rolle prekær.

Tidligere mandag meddelte ministeren for Nordirland, James Brokenshire, at han træder tilbage på grund af sit helbred.

Det gør det endnu vanskeligere for May. Den politiske situation er kaotisk lige nu i Nordirland, og den forværres af udsigterne til brexit. Det truer med at rive tæppet væk under fredsprocessen i det tidligere urolige Nordirland.

Drama om formandspost i Mays parti: Lykønsknings-tweet blev hurtigt slettet

Brokenshire har spillet en central rolle i de omstridte forhandlinger om den fremtidige grænse mellem Storbritannien og EU-landet Irland efter brexit.

Lewis er udpeget som formand for De Konservative, efter at det fejlagtigt og med lykønskning tidligere på dagen blev meddelt på Twitter, at transportminister Chris Grayling skulle overtage posten.

Formandsposten har ikke den politiske tyngde, som det kendes fra andre europæiske partier. Det er i højere grad en administrativ post.

- Det er ikke så underligt, at Theresa May kløjes med at forhandle brexit - hun kan ikke engang organisere en rokade, lød det spydigt i et tweet fra Labours Stephen Kinnock.