Den nye runde i navnekrigen er gået i gang: »Lad jer ikke narre«

Fronterne er trukket op, og mobiliseringen er gået i gang.

For mens den græske og makedonske regering atter har erklæret sig beredt til i 2018 at finde en løsning på, at grækerne nægter at anerkende navnet Makedonien som tilhørende andet end en græsk provins, synes visse grækere og makedonere mere krigsparate.

I ikke færre end 14 byer har den canadisk baserede organisation Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) opsat reklametavler, som kræver et stop for de FN-støttede forhandlinger, som går i gang i næste uge i New York mellem Grækenland og Makedonien.

»Lad jer ikke narre af begreberne "international", "bilateral" og "konstitutionel",« lyder det bl.a. ifølge organisationens hjemmeside.

Og:

»Ønsker I at være kendt som "nye makedonere", "nordmakedonere", "skopjanere", "vardarer" eller slet og ret makedonere?«

MHRMI er ikke i tvivl: Navnet skal være makedonere.

»Som MHRMI har advaret om flere gange, er det nu blevet gjort offentligt, at Makedoniens navn, identitet, sprog og historie bliver forhandlet væk for at komme vores undertrykkere i møde,« lyder det i en pressemeddelelse.

I Grækenland har bl.a. den græske føderation af kulturelle foreninger af makedonere annonceret, at man vil afholde demonstrationer, ligesom man har igangsat en underskriftindsamling, som vender sig imod ethvert navn, hvori ordet Makedonien indgår.

Det skriver BalkanInsight.

En del af den græske kampagne insisterer på, at »Makedonien betyder Grækenland.«

Spørger man makedonerne, lever de i Republikken Makedonien, men landet er blevet optaget i FN under navnet Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) af hensyn til de græske naboer. De mener således, at Makedonien er en græsk provins, og landene gør også begge krav på Alexander den Store.

I 2008 betød makedonernes insisteren på at være makedonere, at grækerne blokerede for at optage landet i Nato. Og grækernes modvilje er også en af de ting, som står i vejen for indlemmelsen i EU.

Den sidste runde navneforhandlinger gik i stå i november 2014. Men efter mange sværdslag har Makedonien fået en ny socialdemokratisk regering, som er indstillet på, at der skal ske et gennembrud. Premierministeren, Zoran Zaev, har endda erklæret sig villig til at ændre på navnet på Skopjes lufthavn, som er opkaldt efter Alexander den Store.