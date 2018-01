Par er blevet dømt for at planlægge terrorangreb i løbet af julen i Storbritannien

Det hele begyndte med en datingside, hvor den 33-årige Rowaida El-Hassan fra Storbritannien søgte efter »en simpel, meget simpel, ærlig og ligefrem mand, der frygter Allah«.

Den mand blev Munir Mohammed, en 33-årig fabriksarbejder fra det nordvestlige London og sudansk asylansøger.

Senere udviklede forholdet sig mest til at handle om giftige kemikalier, der kunne bruges til fremstilling af bomber.

El-Hassan er uddannet farmaceut og hjalp ifølge politiet Munir Mohammed med at fremstille sprængstof, der skulle være blevet brugt under et terrorangreb i Storbritannien i løbet af julen 2016.

Inden da nåede de begge dog at blive anholdt, og nu er de blevet fundet skyldige i at have forberedt et terrorangreb i Storbritannien, oplyser britisk politi ifølge BBC.

Munir Mohammed var i besiddelse af manualer og materiale til at fremstille sprængstof, ligesom han havde gift og mobile detonatorer, ifølge politiet.

Under retssagen er det kommet frem, at Munir Mohammed har erklæret troskab til Islamisk Stat og erklæret sig klar til en »ny opgave i Storbritannien«.

Planerne for angrebet blev ifølge dommen udført fra november 2015 til december 2016.

Strafudmålingen ventes at falde den 22. februar.