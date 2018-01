I rang ligger han under kongen, men over statsministeren.

Og så er han er manden, som man skal gå til, hvis man som medlem af den svenske rigsdag er blevet forulempet af en kollega fra et andet parti.

Der er tale om formanden for den svenske rigsdag, socialdemokraten Urban Ahlin.

Men at lade ham håndtere krænkelser svarer til at lade ulven vogte får, lyder det fra flere sider.

»Jeg kender ingen socialdemokratisk kvinde, som ville gå til Urban for at tale om seksuel chikane,« siger en af de mange anonyme kilder, som Dagens Nyheter har talt med.

Fra dem lyder det, at Urban Ahlin selv har udsat kvinder for seksuel chikane, mobning og trusler. En af de sager, som tidligere har været fremme, udspillede sig i 2008, da Ahlin var næstformand for udenrigsudvalget og sit partis udenrigsordfører.

En yngre, kvindelig medarbejder sagde til sin chef, at Urban Ahlin havde udsat hende for seksuel chikane. Sagen blev offentligt kendt i Sverige to år senere, men da afviste Ahlin, at der var noget at komme efter. Dog erkendte han, at han havde haft en alvorlig samtale med sit partis gruppeleder.

Men efter #metoo-bølgen er sagen atter dukket op til overfladen.

Kvinden fortæller til Dagens Nyheter:

Formanden for den svenske rigsdag, Urban Ahlin, ses her med Myanmars præsident, Htin Kyaw. Arkivfoto: Aung Shine Oo/AP

»Den røde tråd i hans opførsel over for mig kan opsummeres med, at han var meget fikseret på sex og ville tale med mig om sex hele tiden, på fly, mellem møder, på jobbet. Det føltes ikke professionelt. Jeg var prøveansat, hvilket han mindede mig om flere gange. Under en tjenesterejse forsøgte han at komme ind på mit hotelværelse. Han sendte kodede sms'er med forkortelser af seksuelle handlinger med mig, og hvad han syntes om mit udseende, selv om jeg bad ham om at lade være flere gange på forskellige måder.«

En anden mangeårig medarbejder siger til avisen:

»Han begår systematisk magtmisbrug. Hele tiden konfliktsøgende, særligt mod kvinder.«

»Han ved præcis, hvilke knapper han skal trykke på for at nedbryde medarbejdernes psyke, og det bliver særligt rettet mod kvinder,« siger en tjenestemand, der arbejder under Ahlin i dag.

Også i denne ombæring har Ahlin afvist beskyldningerne samt eksistensen af nogen sms'er. Og han er blevet bakket op af andre politikere, som har pointeret, at der er tale om anonyme anklager. Ikke desto mindre har Socialdemokratiet iværksat en ekstern undersøgelse af sagen.

Mange af dem, som Dagens Nyheter har talt med, siger, at de ikke bakkede kvinden op, fordi de frygtede karrieremæssige konsekvenser. Men nu står en af dem, som har været vidne til sexchikanen, frem.

Cecilia Eklund har været pressesekretær for flere socialdemokratiske ministre samt pressechef i partiets rigsdagsgruppe og medlem af partiet i 20 år. Hun er nu kommunikationsdirektør i Helsingborg Kommune, men var i 2008 pressesekretær for daværende partiformand Mona Sahlin.

Cecilia Eklund havde lange og indgående samtaler med kvinden, der anklagede Ahlin for chikane. Og hun så nogle af de omtalte sms'er.

»Der var tydelige seksuelle hentydninger. Jeg sad med hende, da hun brød sammen, og fik alle fortælingerne. Jeg gik til den daværende assisterende partisekretær, Stefan Stern, og sagde, at det her burde man politianmelde. Så fik jeg at vide, at det ikke var aktuelt, fordi det ville skade partiet,« fortæller hun til Dagens Nyheter.

Hun erklærer sig skuffet over, at der bliver sat spørgsmålstegn ved de mange kritiske røster, og hæfter sig ved, at de seksuelle krænkelser, som hun selv har været udsat for i partiet, ikke er blevet håndteret.

»Det er derfor, jeg mener, at det er vigtigt, at der kommer en kulturforandring, og man kommer til bunds i det her, ikke forsøger at feje det under gulvtæppet.«