Norsk toppolitiker trækker sig fra post efter anklager

I sidste uge blev Trond Giske bedt om at gå af på ubestemt tid som næstformand i Norges største parti, Arbeiterpartiet.

Nu har den suspenderede politiker besluttet sig for, at han ikke vender tilbage til sin post i partiet, som han har været medlem af i 35 år. Det har han informeret sin partileder om, skriver han søndag aften på Facebook.

Meldingen kommer, efter Giske er blevet beskyldt for upassende opførsel over for kvindelige partifæller.

Norsk partiformand tror på anklager om sexchikane

»Det er umuligt for mig og familien at fortsætte med at stå under det pres, vi har været under de seneste uger. Belastningen er blevet for stor, og det rammer dem, jeg er gladest for, og som ikke selv har valgt livet i politik. Det er vanskeligt for dem at opleve det billede, som bliver tegnet af mig dag ud og dag ind,« skriver politikeren om hovedårsagen til, at han stopper i posten.

Han vil også forlade sin post som leder i partiets finansudvalg, hvis gruppen ønsker det, skriver han.

Giske har været sygemeldt siden den 22. december, og sagen har ulmet henover julen.

I sidste uge sagde Arbejderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, at han og Giske var blevet enige om, at Giske skulle fritages sit hverv - på ubestemt tid - i lyset af den krævende situation, partiet stod i.

Drama om næstformand har rystet Arbeiderpartiet i Norge

De konkrete anklager mod Giske er ikke kendt i offentligheden. Ifølge norske medier har en ung kvinde bl.a. fortalt, at hun forlod partiet, fordi hun fik »uønsket opmærksomhed« fra Giske. Partiet skal også have fået henvendelser om andre konkrete hændelser.

»Jeg ser frem til at fortælle min version af sagerne. Min situation som sygemeldt har indtil videre gjort det umuligt at bidrage med det. Jeg vil svare på alle spørgsmål, der er blevet stillet og imødegå det, jeg synes, er urigtigt,« skriver politikeren søndag og fortsætter:

»Jeg vil samtidig bede om en undskyldning for ting, jeg har gjort, som har medført ubehag for andre. Jeg har ikke altid været bevidst nok om min egen rolle i alle situationer - særligt uformelle og private.«

Hovedpersonen har selv beklaget, at enkeltpersoner har oplevet ham som upassende og ubehagelig.