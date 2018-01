200 migranter stormede grænsehegn og nåede til Spanien

I omegnen af 209 migranter havde lørdag held med at nå ind i Spanien, efter en svært befæstet grænse mellem Marokko og den spanske enklave Melilla blev stormet af over 300 personer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer myndighederne for at kalde episoden for "voldelig".

Melilla udgør sammen med Ceuta to spanske territorier i det nordlige Marokko. Det er EU's eneste landegrænser med Afrika, og derfor bliver de høje grænsehegn jævnligt forsøgt krydset. Andre forsøger at komme ind på territorierne ved at svømme langs kysten.

Det sidste hus i Europa ligger ved Marokkos grænse Omgivet af Marokko ligger et lille stykke Spanien omringet af hegn. Dagligt forsøger migranter at forcere grænsen.

En lignende episode fandt sted i august sidste år, da 187 migranter kom over grænsen til Ceuta i ly af mørket. Den spanske indenrigsminister, Juan Ignacio Zoido, oplyste i september, at 8.956 indtil da havde forsøgt at forcere det 8,4 km lange hegn.

Ifølge Reuters blev en politiofficer angrebet af en migrant og såret ved lørdagens stormløb på hegnet i Mellila.

Derudover måtte fire migranter måtte behandles for skader, de pådrog sig, da de krydsede grænsen.