Erdogan blev mødt med protester og kritik i Paris

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, fik en hård velkomst, da han fredag ankom til Paris for at føre drøftelser med sin franske modpart, præsident Emmanuel Macron.

Han blev mødt med protester over undertrykkelse af pressefriheden og krænkelser af menneskerettighederne i hans land.

Besøget i den franske hovedstad er Erdogans første, siden hans regering slog hårdt ned på oppositionsgrupper i kølvandet på et mislykket kup i juli 2016.

I alt er omkring 50.000 mennesker blevet anholdt i Tyrkiet, og 110.000 andre er blevet afskediget fra deres job i den offentlige sektor.

- Demokratier må bekæmpe terrorisme, men det er nødvendigt også at respektere retssamfundets love, siger Macron, som klagede til Erdogan over fængslinger af journalister samt lærere og studerende ved Galatasaray Universitetet.

- Hvad angår Tyrkiets forhold til EU, så står det klart, at den seneste udvikling og de seneste valg ikke tillader fremskridt i denne proces, fastslår Macron, som holdt et fælles pressemøde med Erdogan.

Der var demonstrationer både ved den tyrkiske ambassade i Paris og ved præsidentpalæet.

Erdogan sagde på pressemødet, at "Tyrkiets langvarige venten på EU er udmattende".

- Det er stærkt udmattende for os. Måske vil det tvinge os til at træffe en beslutning, sagde han uden at tydeliggøre, hvad denne beslutning kunne være.

Ud over udviklingen i Tyrkiet drøftede de to ledere også relationerne mellem Tyrkiet og EU samt krigen i Syrien og den israelsk-palæstinensiske konflikt.