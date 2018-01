Malmø Universitet har fået en alvorlig trussel: Alle skal blive hjemme på mandag

Storbritannien dropper den fælles pasfarve i EU efter brexit. Vigtigt, mener politiker, som også vil have kongeskibet tilbage.

Øllet blev hans skæbne, som man siger. I et ydmygt snedkeri i udkanten af Ghanas hovedstad Accra er svedende håndværkere med bar overkrop ved at berede den sidste rejse for en af byens velhavere.