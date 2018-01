To døde spædbørn fundet i hjemmet hos en kvinde i Tyskland

En 46-årig kvinde er tilbageholdt af tysk politi, efter der er fundet to døde spædbørn i hendes hjem i Benndorf i Tyskland. I en erklæring onsdag oplyser politiet, at man ikke kan udelukke, at der er sket en forbrydelse. Det skriver AP.

Tysk politi oplyser endvidere, at de fundne spædbørn har været døde i »nogen tid.«

Det var et tip tirsdag om én død baby, der ledte til ransagningen af den 46-årige kvindes lejlighed, men politiet fandt tragisk nok to i stedet for en.

De to spædbørns dødsårsag skal nu klarlægges ved en obduktion. Politiet har ikke oplyst, hvor de fandt ligene, men lokale medier skriver, at de befandt sig i fryseren, og at det var kvindens tidligere partner, som tippede politiet.