Ungarns premierminister: Ungarn og Polen har visionerne - EU fejler

Ungarn og Polen ønsker at have et stort ord at skulle have sagt om Europas fremtid, og de afviser kategorisk de flygtningekvoter, som EU har vedtaget.

Det siger Ungarns premierminister, Viktor Orbán, der har besøg i Budapest af sin polske kollega, Mateusz Morawiecki.

- EU's politik for migration har slået fejl, siger Orban på et pressemøde.

- Vi ønsker at have et stort ord at skulle have sagt, for disse lande (i Østeuropa red.) har en vision om Europas fremtid, mener han.

Orban står bag Polen i en strid med EU-Kommissionen og andre medlemslande.

I sidste måned sagde han, at Ungarn vil blokere ethvert forsøg på at fratage Polen stemmeret i EU.

Den polske regering er kommet under anklage for at genindføre et autoritært styre i landet ved at ophæve domstolenes uafhængighed.

Også Ungarn er blevet kritiseret af mange lande inden for EU for at angribe domstolene og de frie medier.

Den polske premierminister siger, at det var en stor fejl af EU-Kommissionen at påføre Polen og Ungarn et krav om at tage imod flygtninge.

Kort før jul tog EU-Kommissionen det første skridt i en proces mod Polen, der kan føre til, at landet mister sin stemmeret i EU.

EU truer genstridige lande på pengepungen Lande som Polen og Ungarn kan måske bankes på plads.

Polen blev lige som Ungarn medlem af EU i 2004. Det blev de blandt andet ved at garantere en tredeling af magten, herunder domstolenes uafhængighed.

Ifølge Morawiecki vil de østeuropæiske lande danne fælles front, når forhandlingerne om EU's næste syvårige budget starter meget snart. Budgettet skal være gældende fra 2021.

Alle de østeuropæiske lande er nettomodtagere af EU's midler, og Polen er det land, som får langt det største milliardbeløb overført hvert år.

Men lande som Tyskland og Frankrig har antydet, at de ikke vil være med til at betale til gildet, hvis østeuropæiske lande blæser på de demokratiske institutioner.