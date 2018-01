Norsk partiformand tror på anklager om sexchikane

Efter et fire timer langt krisemøde, har ledelsen i Norges Arbeiderparti tirsdag holdt pressemøde om partiets næstformand Trond Giske, der er beskyldt for seksuel chikane.

Her lyder det fra partilederen Jonas Gahr Støre, at man har tillid til anklagerne, men at det i sidste ende er ham som partileder, der træffer beslutningen om, hvorvidt Giske kan forblive næstformand i partiet.

- Vi tror på anklagerne. Vi tror på de anklager, der kommer, og vi har et ansvar for, at den, der anklages, får lov til at give sin version af det, som er sket. Og så skal vi træffe en konklusion om, hvorvidt der er sket seksuel chikane, siger Støre ifølge det norske medie VG.

Drama om næstformand har rystet Arbeiderpartiet i Norge

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT, svarer Støre også, at hans tillid til Giske ikke nødvendigvis afhænger af, om Giske juridisk kan anklages for chikanen.

- Spørgsmålet om tillid kan du ikke bare hænge op på en lovramme. Det handler om en helhed, siger Støre på pressemødet.

Partiledelsen mødtes til et krisemøde, efter at Støre mandag meddelte, at Giske er suspenderet fra posten som næstformand på ubestemt tid.

Suspenderingen er kommet, efter at Giske kort før jul selv sygemeldte sig som følge af anklager om chikane af kolleger.

- Trond Giske har været sygemeldt - er sygemeldt - og inden dette møde var det mit råd, at han burde fratræde sit hverv som næstformand på ubestemt tid.

Norsk S-næstformand kæmper mod sexanklager

- Det tilsluttede han sig, og han har derfor ikke været med til mødet i dag, da han ikke fungerer som næstformand nu, siger Støre ifølge VG.

Ifølge mediets kilder ønsker partiets anden næstformand, Hadia Tajik, ikke, at Giske vender tilbage til sin ledelsespost i partiet.

Hun oplæste også to personlige beretninger fra kvinder i partiet, der retter anklager mod Giske.

Oplæsningen foregik ifølge VG's kilder ikke med Støres gode vilje.