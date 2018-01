PARIS — Et yderst voldeligt overfald mod to politibetjente i en parisisk forstad nytårsaften har fået hele Frankrigs politiske top til at reagere med foragt.

Flere videoer på de sociale medier viser, hvordan den ene betjent – en ung kvinde – ligger på jorden og skriger i smerte, mens hun bliver sparket i ansigtet og på kroppen af flere unge mænd.

De to politibetjente var sammen med flere andre patruljer blevet kaldt ud til den sydøstlige forstad Champigny-sur-Marne. Her var der kort før midnat opstået uroligheder, da ca. 300 unge havde prøvet at komme ind til en privatfest, som de ikke var inviteret til.

Situationen var ude af kontrol, og på et tidspunkt befandt kvinden og hendes mandlige kollega sig isoleret fra de øvrige politifolk på stedet. Sidstnævnte valgte ifølge flere franske medier at sende tåregas ud i folkemængden for at prøve at beskytte sig, men det lykkedes ikke.

Jeg forstår ikke, hvordan de kunne befinde sig alene i sådan en hvepserede. Det er rent og skært vanvid! Patrice Ribeiro, leder af det franske politiforbund

De to betjente blev overfaldet, og det var først, da politikollegaerne havde held til at opbryde den store forsamling, at voldsmændene stoppede og slap væk.

To personer er blevet anholdt i forbindelse med urolighederne, men det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt de har været en del af selve overfaldet. En efterforskning er blevet sat i gang for at kaste lys over sagen.

Frankrigs indenrigsminister, Gérard Collomb, besøgte mandag de to politibetjente på hospitalet og tog stor afstand fra hændelsen:

»Vi gør alt for at sikre, at de feje gerningsmænd bag disse ubeskrivelige handlinger bliver anholdt og dømt. At angribe vores sikkerhedsstyrker er at angribe vores republik,« lød det fra Collomb.

Macron har fordømt »lynchning« af franske betjente nytårsnat

Også Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, reagerede mandag på Twitter og kaldte det en »fej og kriminel lynchning« af politibetjentene, og at de skyldige vil blive »fundet og straffet«.

Patrice Ribeiro, som er leder af et af Frankrigs største politiforbund, siger, at overfaldet vidner om, at politiet i højere grad er udsat for vold og ikke har midler nok til at beskytte sig selv.

»Jeg forstår ikke, hvordan de (politibetjentene, red.) kunne befinde sig alene i sådan en hvepserede. Det er rent og skært vanvid!« siger han til avisen Le Figaro.

Et anspændt forhold

Den kvindelige politibetjent blev efter overfaldet kørt til et nærliggende hospital. Hun har ifølge flere medier pådraget sig en lettere hjernerystelse samt flere blodansamlinger og er blevet erklæret uarbejdsdygtig i syv dage. Hendes kollega brækkede næsen og må ikke arbejde i 10 dage.

Frankrig frygter eksplosion af uroligheder i Paris’ forstæder: »Det er de samme elementer, som udløste krisen i 2015, som vi ser i dag.«

Det er langt fra første gang, at politi og unge støder voldeligt sammen i de parisiske forstæder. Senest i oktober 2016 blev to politibetjente alvorligt såret, da der blev kastet molotovcocktails mod deres tjenestebil i forstadsbyen Viry-Châtillon. Episoden førte til, at politiet i de efterfølgende uger gik på gaden for at demonstrere mod det, de ser som et stigende had mod politiet, alt for store nedskæringer og forringede arbejdsforhold.

I 2005 var optøjerne i nogle af Paris’ mest belastede forstæder så store, at der blev erklæret undtagelsestilstand i tre uger.

Sidste år i februar fik et voldeligt overfald mod en 22-årig franskmand med congolesiske rødder – den såkaldte Theo-sag – omvendt forstædernes beboere til at demonstrere mod politiets vold og racistiske metoder.