EU kan ikke gøre andet end at håbe på Rajoy, der indtil videre ikke har leveret.

Nogle spillere vil altid blive husket for deres forhadte transfer.

I Marokko, hvor hver fjerde kvinde har været udsat for seksuel vold, har MeToo-kampagner lange udsigter.

Kanalen har i årtier udsendt et karakteristisk signal afbrudt af kodede budskaber.

Gerningsmanden blev under voldtægtsforsøget angiveligt bidt i ansigtet af en hund.

Allerede i 2018 lander der en række nye elbiler med rækkevidde på 300-500 km på det danske marked. Her er årets modeller.

Golfanlægget på det prestigefyldte milliardprojekt Lübker Golf Resort lukker, skriver ejeren i et brev til resortets bolig- og grundejere. Finans

Næstformand indrømmer fejl, men siger samtidig, at nogle beskyldninger mod ham er falske.

1500 teknikere fra forsyningsselskab knokler med at bringe strømmen tilbage efter stormen Carmens rasen.

Kampen mod illegale mobiltelefoner i fængslerne vil fortsætte. De illegale telefoner kan til forskel fra telefonbokse anvendes til at opretholde forbindelser til kriminelle uden for fængslet.

I alt har 296 indsatte kunnet ringe til familiemedlemmer på hvilket som helst tidspunkt på døgnet. Telefonopkaldene sker til en lavere takst end i telefonboksene uden for cellerne.

- Der er tale om en kommende revolution. Det drejer sig om over 50.000 mobiltelefoner i 178 forskellige fængsler, skriver avisen.

- Justitsministeriet har bedt fængsler tage skridt til at få omdelt mobiltelefoner, skriver Le Monde.

De forbedrede relationer, der ventes mellem fangerne og deres omverden, ventes at styrke fangernes evner til at tilpasse sig samfundet, når de har afsonet deres straf.

Franske fanger får inden længe egen telefon i deres fængselsceller, så de får lettere ved at holde kontakt til deres familie uden for murene, skriver avisen Le Monde.

Over 50.000 mobiltelefoner skal udbredes i 178 forskellige fængsler, skriver Le Monde.

Fraflytningen endte med at ske frivilligt, da Brabrand Boligforening fjernede fem boligblokke med 300 boliger.

Kalciumpumpen er lillebitte. Men den sørger for at holde dig og de fleste andre dyr i live.

Telia-kunder havde onsdag aften intet internet efter et stort nedbrud. Systemet skulle være oppe at køre igen.

Man kan også få fradrag for håndværks- og serviceydelser, hvis man bor i lejebolig. Få styr på reglerne her.

