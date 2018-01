Fire unge mænd blev stukket ned under nytårsfejringen i London

I løbet af 15 timer blev fire unge mænd overfaldet med kniv og dræbt i London, mens nytårsfesten var i gang i den britiske hovedstad.

Eller som Neil Jerome fra Metropolitan Police opsummerede situationen:

Britisk medie: Islamister ville dræbe premierministeren

»Det er hjerteskærende, at mens så mange af os ser frem til, hvad der skal ske i 2018, så skal fire familier skal håndtere sorgen og tabet af deres elskede på grund af meningsløs vold«.

Det første knivoverfald fandt sted klokken 12.30 søndag, da en 18-årig mand blev overfaldet i bydelen Enfield. Han døde senere samme aften.

Omkring klokken 18.30 blev en 20-årig mand stukket ned i West Ham, hvorefter en 17-årig dreng blev stukket og dræbt i Tulse Hill omkring klokken 23.30.

Til sidst blev en 20-årig mand knivoverfaldet i Old Street klokken 3.30, mens en anden mand i 20'erne blev kørt på hospitalet efter at være blevet ramt af knivstik.

Politiet mener ikke, at der er nogen sammenhæng mellem overfaldene.

Mand bag bestialsk drab har fået medfanger til at konvertere til islam

Indtil videre er fem mænd blevet anholdt og mistænkt for at have en forbindelse til mordet i Enfield.

Londons borgmester, Sadiq Khan, har udtrykt sin sympati med de pårørende og opfordrer alle, der har oplysninger i sagen, om at træde frem.

»Politiet har forsikret mig, at der bliver gjort alt for at stille de ansvarlige til regnskab,« siger Labour-borgmesteren ifølge The Guardian.

I alt 80 personer er blevet dræbt af knivstik i London i løbet af 2017, oplyser Scotland Yard.