Dykkere har fisket en livløs mand op fra en bil i en svensk havn

En personbil er nytårsdag kørt i havnen ved et færgeleje i Värmdö øst for Stockholm.

Brandvæsnets dykkere har hentet en person op fra det kolde vand, og livredning er sat i gang, skriver avisen Aftonbladet.

- Man begyndte straks med hjertelungeredning, siger Christer Wahlström fra brandvæsnet i Stockholm.

Bilen kørte direkte ud over kajkanten, mens færgelejet var tomt. Det har vidner ifølge Wahlström fortalt.

Dykkere har været i vandet for at undersøge bilen. De har konstateret, at der kun var en person i køretøjet.

Manden, der blev fisket op fra vandet, blev kørt til sygehus klokken 12. Hans tilstand er ukendt.