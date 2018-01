Telefontrusler plager russerne i en grad, så flere millioner mennesker har været evakueret siden september.

Nytårsaften underskrev præsident Putin en lovændring, så den maksimale straf fordobles.

Det kan fremover i det mest grelle tilfælde koste 10 år bag tremmer, hvis man via telefon truer mennesker i henhold til den russiske straffelovs paragraf 207.

For at denne maksimumsstraf skal tages i anvendelse, er der tale om telefontrusler, der fører til død eller andre alvorlige konsekvenser.

En "bevidst falsk trussel om en bombe, brandstiftelse eller anden aktivitet, der kan udgøre en trussel mod menneskers liv eller medføre betydelig skade af ejendom, straffes med fængsel fra tre til fem år", hedder det i paragraf 207.

Med betydelig skade forstås en skade, der koster over en million rubler. Det svarer til lidt over 100.000 danske kroner.

Hvis alle trusler blev til virkelighed, ville Moskva være jævnet med jorden En byge af bombetrusler har ramt den russiske hovedstad.

Den russiske præsident har via sin talsmand tidligere sagt, at myndighederne vil "tage alle skridt" for at sætte en stopper for disse trusler.

Russiske medier har blandt andet rapporteret om adskillige trusler mod Putins bilkortege i november i Sankt Petersborg.

Nytårsaften blev fire indkøbscentre i Moskva evakueret på grund af bombetrusler.

Fra september til december er der registreret bombetrusler i 190 russiske byer.

I flere end 3500 tilfælde har russiske myndigheder uskadeliggjort genstande. Flere end 2,5 millioner mennesker er blevet evakueret i perioden.