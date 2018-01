Bulgarien vil samle Europa under første EU-formandskab

Ligesom 1. januar betyder nytårskoncert i Wien, skihop i Garmisch-Partenkirchen og lange køer til fastfoodrestauranterne, så er dagen også ensbetydende med, at et nyt land overtager formandskabet for EU-Rådet.

Mandag tager Bulgarien over for Estland, der har siddet på posten det seneste halve år af 2017.

Det er første gang, at det østeuropæiske land overtager formandskabet.

Mottoet for det bulgarske formandskab er "Sammen står vi stærkt".

Bulgarerne vil da også bruge de seks måneder på formandsposten på at arbejde for mere sikkerhed, stabilitet og solidaritet i Europa.

- Sikkerhed, fordi flygtningekrisen og terroraktioner i løbet af de seneste par år har vist, hvor sårbare vi er.

- Stabilitet, fordi borgerne vil være sikre på, at EU tager sig af deres velstand og velvære.

- Solidaritet, fordi alle medlemsstater står over for de samme udfordringer, og de kan kun blive løst med samlet aktion, ikke på nationalt eller lokalt niveau, som der står på det bulgarske EU-formandskabs officielle hjemmeside.

Bulgarernes diplomatiske evner bliver sat på prøve, når forhandlingerne om Storbritanniens udgang af EU bliver genoptaget til marts.

Briternes udgang og udsigten til et mindre EU-budget i 2020 har stor effekt på de østeuropæiske lande, der er de største modtagere af EU-penge.

EU-formandskabet går på omgang mellem EU's medlemsstater. Østrig overtager for Bulgarien fra 1. juli og frem til nytår.

I løbet af de seks måneder, et land sidder på posten, leder formandskabet samlinger og møder på alle niveauer i EU-Rådet.

Samtidig repræsenterer landet, der har formandskabet, EU-Rådet i forbindelse med de andre EU-institutioner, navnlig EU-Kommisionen og Europa-Parlamentet.

Sidste gang, Danmark havde EU-formandskabet, var i den første halvdel af 2012.

Næste gang bliver i anden halvdel af 2025.