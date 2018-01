Trods øget sikkerhed: Flere kvinder udsat for overgreb under nytårsfejring i Berlin

Siden politiet registrerede i omegnen af 500 sager om seksualforbrydelser ved nytårsfejringen for to år siden i Køln, har der været fokus på at undgå lignende overgreb.

I forbindelse med den netop overstået nytårsaften- og nat havde man i år f.eks. valgt at etablere øget sikkerhedsforanstaltninger ved Brandenburger Tor i Berlin, hvor Tysklands største fejring af årsskiftet fandt sted.

Det menes, at op mod en mio. personer traditionen tro lagde vejen forbi den kendte byport for at se på det storslåede fyrværkeri og skåle i champagne.

Berlin indfører beskyttelseszone for kvinder efter nytårsovergreb: »Et fatalt signal«

Det lykkedes dog ikke at undgå sager om seksuelle overgreb.

Ifølge den tyske avis Die Welt har det tyske politi nemlig modtaget 10 anmeldelser fra kvinder, der hævder at være blevet seksuelt antastet ved Brandenburger Tor i Berlin i forbindelse med nytårsfejringen.

»I forbindelse med begivenheden #Welcome2018 i Berlin, har vi desværre fået anmeldelser om lejlighedsvise seksuelle overgreb. Vi tolerere ikke sådanne gerninger,« lyder det fra politiet i Berlin på Twitter.

Bei den Veranstaltungen zu #Welcome2018 in #Berlin wurden bislang leider vereinzelt sexuelle Übergriffe gemeldet. Solche Taten dulden wir nicht!

Es wurden Tatverdächtige festgenommen. Wir haben zivile Kolleg. auf der #Festmeile, die gegen diese Taten vorgehen.— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 31. december 2017

Syv personer er ifølge politiet blevet anholdt i de 10 sager om seksuelle overgreb.

Glødende debat i Tyskland: Var det racisme, da Kölns politi brugte ordet »nafri« nytårsaften? Nytårsaften forhindrede politiet seksuelle overfald i Køln. Men kontrollerede de folk ud fra deres race?

For første gang nogensinde var der ved Brandenburger Tor indført en såkaldt beskyttelseszone for kvinder.

Zonen gjorde det muligt for kvinder, der var blevet udsat for en seksualforbrydelse eller følte sig krænket, at søge tilflugt i det særligt indrettet område.

Her stod bl.a. kriseuddannede personer fra det tyske Røde Kors klar til at træde til, hvis det skulle blive nødvendigt.

I Køln har ni kvinder meldt til politiet, at de i løbet af den netop overstået nytårsaften- og nat blev seksuelt antastet.