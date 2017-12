Bahnhof Zoo-station i Berlin indhyllet i røg efter brand hos nabo

Der er melding om omfattende røgudvikling ved stationen Bahnhof Zoologischer Garten, også kendt som Bahnhof Zoo, i Berlin, skriver flere tyske medier heriblandt Der Spiegel.

Den præcise årsag er endnu ukendt, men branden har ifølge flere medier bredt sig fra en tilstødende byggeplads.

Det er sandsynligt, at branden, der nu er slukket, blev forårsaget af en kabelfejl, oplyser Die Welt.

Flere brandbiler og ambulancer er på stedet.

Billeder, som tysk politi har delt på Twitter, viser kraftig røgudvikling fra stationen.

Driften med S-Bahn på stedet har været indstillet på grund af røg. Hele stationen er blevet evakueret.

Omkring kl. 15.05 har de regionale toglinjer fået lov til at køre igen og må passere stationen. Dog uden at stoppe.

S-Bahnsdriften er kl. 16.17 genoptaget på stationen, skriver politiet på Twitter. Togene må dog kun passere stationen.

Ifølge Berliner Morgenpost startede ilden søndag eftermiddag omkring kl. 13.26 på en tilstødende byggeplads ved stationen. Flere medier skriver, at branden er startet i et loft på byggepladsen. Røgen flyttede herefter over til stationen.

21 personer iført flugthætter blev evakueret fra en røgfyldt platform. Indtil videre er en person såret og blev behandlet af redningspersonalet på stedet.

130 personer fra et tog, der ikke kunne komme ind på stationen for røg, er blevet tilset og er uskadte, skriver Berlins brandvæsen på Twitter:

Abschluss:

21 Personen aus Gefahrenbereich gerettet. 1 leicht verletze Person. Zudem 130 Personen aus Zug gesichtet, ohne Verletzte. #EstuK und an #Kripo übergeben. #WirRettenBerlin— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2017

I mellemtiden er de store mængder røg blevet ført væk med store ventilatorer.

Flere brandbiler er fortsat på stedet. Den præcise årsag til branden bliver fortsat undersøgt.

