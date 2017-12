Ud af de seks mia. euro - svarende til ca. 45 mia. kr. - som EU inden udgangen af 2018 har forpligtet sig på at støtte Tyrkiet med som hjælp til landets store antal syriske flygtninge, er kun 1,78 mia. euro indtil videre blevet udbetalt.

Samtidig har anvendelsen af de 1,78 mia., der svarer til godt 13 mia. kr, ikke været målrettet flygtningenes behov.

Sådan lyder kritikken fra landets EU-ministerium ifølge Reuters lørdag i en offentlig udmelding.

»Mens Tyrkiet har brugt mere end 30 mia. dollar (godt 186 mia. kr.) af sine nationale midler til at dækket behovet hos syrere, der har været i Tyrkiet i ca. syv år, er en væsentlig del af de tre mia. euro, som EU lovede i november 2015 ikke effektivt blevet anvendt på dette område,« lyder det ifølge nyhedsbureauet fra ministeriet.

EU indgik i 2015 og i 2016 aftaler med Tyrkiet om at støtte landets indsats over for syriske flygtninge med samlet set seks mia. euro. Til gengæld skulle Tyrkiet samarbejde med EU om at forhindre, at flygtninge fortsatte til Grækenland, lige som landet forpligtede sig på at tage de flygtninge, der ikke kvalificerede sig til at få asyl, tilbage.

Migrantstrøm skal bremses: Europas fremskudte grænse ligger i Sahara Små 500 italienske soldater skal hjælpe med at bevogte grænsen mellem Libyen og Niger.

Af de 1,78 mia. euro, som angiveligt indtil nu er blevet udbetalt til Tyrkiet, er 1,3 mia. euro ifølge landets EU-ministerium blevet udbetalt til internationale organisationer, 270 mio. til landets Uddannelsesministerium, 120 mio. til Sundhedsministeriet og 12 mio. til Indenrigsministeriet.

Det svarer dog ikke til de midler, der aktivt er blevet anvendt på at hjælpe de syriske flygtninge i landet, lyder kritikken ifølge Reuters i den offentlige udmelding.

»Desværre fungerer udgiftsmekanismen ved EU-midlerne ikke så hurtigt,« hedder det i meldingen.

Tyrkiet har ifølge nyhedsbureauet tidligere hævdet, at det ville være lettere, hvis pengene blev overført direkte til regeringen, men det har EU afvist. I stedet har unionen valgt at føre den humanitære bistand gennem specialiserede agenturer og ikke-statslige institutioner.