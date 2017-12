Hvordan havnede en norsk pensionist i et russisk fængsel, sigtet for spionage?

Hårdkogt spion eller bare godtroende?

Spørger man den norske pensionist Frode Berg er svaret det sidste. Hvis man spørger de russiske myndigheder, peger de på det første.

Den 62-årige tidligere grænseinspektør fra Kirkenes, ni km fra den russiske grænse, blev den 5. december anholdt på gaden i Moskva af det russiske sikkerhedspoliti FSB.

På sig havde han to breve og 3.000 euro i kontanter. Og nu har han også en sigtelse for spionage. For ifølge FSB skulle pengene bruges som betaling til en russisk mand, der gav ham hemmelige dokumenter med oplysninger om den russiske flåde. Oplysninger, som angiveligt skulle gives videre til CIA. Anholdelsen skete eftersigende, da udvekslingen af penge og informationer fandt sted.

Den russiske mand er anholdt og sigtet for landsforræderi, og Frode Berg sidder indespærret i højsikkerhedsfængslet Lefortovo.

Hans familie har hyret en russisk advokat, llja Novikov, men han har også en norsk advokat i Norge. Novikov fortæller til flere norske medier, at Frode Berg forklarer, at han før sin afrejse til Rusland blev bedt af to personer om at tage 3.000 euro med, samt at de insisterede på, at han skulle rejse i perioden 4. til 6. december.

Den ene af de to mænd var en, som Frode Berg havde tillid til, mens han ikke kendte den anden, lyder det.

Når det gælder brevene har der været to forskellige forklaringer i de norske medier. Ifølge den ene blev Berg i Rusland bedt om at tage to breve med tilbage til en bekendt i Norge. Af hvem fremgår ikke.

Ifølge den anden bad de to mænd i Norge ham om at tage brevene med sig til Rusland.

Sikkert er det ifølge den russiske advokat, at Frode Berg er blevet narret. Han siger, at Frode Berg var på vej til posthuset med de to breve, da han blev anholdt. Og at alt tyder på, at FSB havde holdt øje med ham forinden.

»Vi ved endnu ikke, om dette var en provokation, hvor vedkommende koordinerede det med FSB, eller om det faktisk var en mislykket efterretningsoperation. Jeg vil ikke udelukke nogen af delene,« siger Novikov til Aftenposten.

Han fortsætter:

»I princippet er det muligt, at der ikke var nogen form for spionage indblandet. Det kan have været en provokation fra FSB helt fra begyndelsen. Men personerne, som Berg kommunikerede med, kan også have haft ulovlige hensigter i Rusland.«

»Det er helt åbenlyst, at hvis Frode Berg havde forstået, hvad de blandede ham ind i, så ville han selvfølgelig aldrig have sagt ja. Det ville have været en så åbenlys og fuldstændig nyttesløs risiko. Han blev ført bag lyset og overtalt til at rejse til Rusland.«

Frode Berg er indtil videre varetægtsfængslet indtil den 5. februar.

Frode Berg har tidligere blandet sig i debatten om et grænsehegn i Storskog på den norsk-russiske grænse. Over for NRK kaldte han det i 2016 »en ufin symbolik over for naboen på anden side af grænsen.«

Den 62-årige gik på pension i 2014.