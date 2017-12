Berlin indfører beskyttelseszone for kvinder efter nytårsovergreb: »Et fatalt signal«

Efter nytårsaften 2015/2016 kom Køln på alles læber. På den dårlige måde.

Politiet modtog 1.200 anmeldelser, hvoraf knap halvdelen handlede om røveri, mens omtrent 500 drejede sig om seksualforbrydelser. Gerningsmændene og de mistænke stammede i mange tilfælde fra Marokko og Algeriet, hvilket udløste en voldsom debat.

Og nu har overgrebene fået arrangørerne af et massivt nytårsarrangement i Berlin til at indføre beskyttelseszoner for kvinder.

Seksuelle overgreb nytårsaften: 18 i Innsbruck, 22 i Berlin og 14 i Hamborg

Når Berlin ringer det nye år ind ved Brandenburger Tor, hvor én mio. ventes at dukke op, vil kvinder, som har været udsat for en seksualforbrydelse eller føler sig krænket, således kunne søge tilflugt i et særligt oprettet område.

Men den ordning falder ikke i god jord hos alle.

»Når det gælder indretningen af beskyttelseszoner er det et fatalt signal at sende.«

Tysk politi får opbakning efter "raceprofilering" af flere hundrede nordafrikanere

Sådan siger formanden for Junge Union i Hamburg, CDU's ungdomsorganisation, Antonia Niecke, til Die Welt.

»Ingen kvinde vil kunne nyde en nytårsfest uden at få en kvalmende følelse, hvis hun allerede ved, at en sådan zone til hendes beskyttelse kan blive nødvendig.«

I stedet mener hun, at sikkerheden generelt bør være så høj, at zoner slet ikke er nødvendige.

På de sociale medier er flere enige med den unge politiker og kobler beskyttelseszoner sammen med indvandringen af muslimer.