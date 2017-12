Endnu en voldtægt i Malmø: Politiet leder efter flere gerningsmænd

To uger efter at politiet i Malmø advarede kvinder mod at færdes alene om natten - og fik voldsom kritik for det - blev der anmeldt endnu en voldtægt.

Kl. 00.42 natten til fredag kontaktede en 18-årig kvinde politiet og fortalte, at hun var blevet overfaldet og voldtaget. Der er tale om en grov voldtægt, oplyser politiet fredag, hvor det også er kommet frem, at man ligesom ved de tidligere voldtægter leder efter flere gerningsmænd.

Politi efter flere voldtægter i Malmø: Kvinder bør ikke gå ude alene

»Vi har fire grove voldtægter, som vi efterforsker. Vi har ikke set nogen åbenlyse ligheder mellem tilfældene, men vi kan ikke udelukke, at de hænger sammen på en eller anden måde,« siger pressetalsmand for Malmø Politi Nils Norling ifølge Aftonbladet.

Ved en pressekonference fredag lød det fra Mats Karlsson fra Malmø Politi:

»Det præcise hændelsesforløb er ikke klarlagt. Vi kommer heller ikke ind på, hvor mange gerningsmænd det drejer sig om. Men det er flere end én.«

Politiet har nu søgt hjælp fra gerningsmandsprofilgruppen, som ankommer i næste uge.

Efter en grov gruppevoldtægt mod en 17-årige pioge i midten af december rådede politiet kvinder mod at færdes alene på mørke gader i aften- og nattetimerne.

»Disse rovdyr (gerningsmændene, red.) går efter enlige kvinder, som færdes alene. Man bør derfor ikke bevæge sig ud på egen hånd i mørke områder, men følges ad to eller i grupper,« sagde Anders Nilsson, gruppechef i efterforskningsafdelingen hos politiet i Malmø, til SVT Nyheter.

Svensk politi trækker råd til kvinder tilbage: »En meget uheldig og uklar udtalelse«

Efter kritik kom Matts Karlsson dog med følgende rettelse:

»Det er en uheldig og uklar udtalelse fra politiets side. Vi fraråder ikke mennesker mod at bevæge sig ude i samfundet.«

Også efter natten hændelse understreger han, at Malmøs indbyggere bør bevæge sig i byen, som de plejer.