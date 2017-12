Ruslands udenrigsminister jokede om indblanding i dansk valg

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har på russisk tv joket med, at landet har blandet sig i en række valg - blandt andet i Danmark.

Lavrov var gæst i programmet Mesjdunarodnaja Pilorama (Det internationale savværk, red.), der blander politik med humor.

Den russiske regering beskyldes for at have påvirket blandt andet sidste års præsidentvalg i USA og for at have blandet sig i både Storbritanniens brexit-afstemning og det franske præsidentvalg.

Russerne afviser beskyldningerne.

Adspurgt om påstandene om russisk indblanding svarede udenrigsministeren - tilsyneladende for sjov - i tv-programmet:

- Vi har en hel del arbejde at gøre i den henseende, så vi har ikke så meget tid til andre opgaver.

Herefter blev Lavrov bedt om at opremse de valg, som Rusland har blandet sig i:

- Du har slet ikke nævnt alt det, vi har gjort i år. Sverige, Danmark, Montenegro, Østrig, Makedonien. Det har selvfølgelig været hårdt, for det er ikke let, som du ved, svarede han.

- På grund af det her har vi ikke nået andre ting, som ikke desto mindre er vigtige. For eksempel at opbygge kulturelle bånd til Japan.

Situationen er dog forbedret, tilføjede udenrigsministeren og fortsatte:

- Men det er stadig ikke lykkedes os at vælte den japanske kejser. Han abdicerer om bare to år. Vi har gjort vores bedste for at sætte fut i processen, men han besnakkede sig til yderligere to år.

Den japanske kejser Akihito har allerede meddelt, at han abdicerer 30. april 2019.

Det er første gang i over to århundreder, at en kejser går af før tid. Abdiceringen er blevet godkendt af et særligt panel med premierminister Shinzo Abe i spidsen, og der har ikke været antydning af udenlandsk indblanding.