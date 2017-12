14 års fængsel til "herskerinden over liv og død": Skar kors i fangers pander, tvang mand til at drikke benzin og satte ild til ham

Onsdag blev der sat endnu et af mange punktummer i efterspillet til 1990'ernes krige på Balkan. Det skete da den 58-årige Azra Bašić blev idømt 14 års fængsel for krigsforbrydelser ved en domstol i Bosnien-Hercegovina.

Det skriver BBC.

Den kroatiske kvinde, som var kendt under tilnavnet "herskerinden over liv og død", fik sin dom for tortur mod og drab på serbiske civile under krigen i Bosnien i 1992.

Azra Bašić var en del af den bosnisk-kroatiske militærenhed omkring byen Derventa, som ligger i det, der i dag er Republika Srpska, den serbiske del af Bosnien-Hercegovina.

Og det var netop tilfangetagne serbere i Derventa, som hun ifølge dommen udsatte for grusomheder.

Vidner har fortalt, at Azra Bašić skar kors ind i fangernes pander, tvang en mand til at drikke benzin, hvorefter hun satte ild til hans hænder og ansigt, samt tvang andre til at kravle nøgne hen over knust glas.

Derudover blev hun dømt for drabet på en serbisk mand. Ifølge anklagemyndigheden var der tale om et »ekstremt ondskabsfuldt drab,« idet Azra Bašić først tæskede manden, hvorefter hun stak ham med en kniv, mens han lå ned.

Hun blev dømt for forbrydelser begået i perioden april til juni 1992.

Efter krigen i 1995 flygtede Azra Bašić til USA, hvor hun fik asyl under et falsk navn og boede i Kentucky. Her beskrev hendes venner hende ifølge BBC som en kvinde med »et stort hjerte«. Hun blev anholdt i 2011. I november 2016 blev hun udleveret til Bosnien-Hercegovina for retsforfølgelse.

Det retslige efterspil fra Balkan-krigene er langt fra ovre og for nylig blev den bosnisk-kroatiske Slobodan Praljak idømt 20 års fængsel for sine krigsforbrydelser under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. Det skete ved den internationale krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien (ICTY).

Den 72-årige nægtede sig skyldig til det sidste, og efter at have modtaget dommen drak han af en lille flaske og sagde:

»Jeg har netop drukket gift. Jeg er ikke krigsforbryder. Jeg er imod denne dom.«

Umiddelbart efter døde han.