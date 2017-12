Putin: Eksplosion i russisk supermarked var terror

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har torsdag sagt, at onsdagens eksplosion i et supermarked i den russiske storby Skt. Petersborg var en terrorhandling.

Det rapporterer nyhedsbureauet Tass.

Eksplosionen skete angiveligt nær nogle bagagebokse i supermarkedet Perekrestok, der ligger i centret Gigant Halls på Kondratyevsky Avenue.

De første meldinger gik på, at der var 10 sårede. Ifølge nyhedsbureauet er 13 kommet til skade, og 8 af dem er stadig indlagt på hospitalet. Der er ingen børn blandt de tilskadekomne.

Indtil nu var eksplosionen kun blevet omtalt som et angreb.

»Et terrorangreb blev begået i Skt. Petersborg i går. Den føderale sikkerhedstjeneste har for nylig modvirket et andet forsøg på terrorangreb,« sagde statsoverhovedet ifølge Tass på en militærceremoni for russiske soldater i Kreml.

Det andet forsøg på et terrorangreb, præsidenten hentydede til, var da Ruslands sikkerhedstjeneste, FSB, tidligere på måneden - på baggrund af af oplysninger fra CIA - kunne opspore og anholde en gruppe påståede terrorister, som angiveligt planlagde en række selvmordsbombeangreb i Sankt Petersborg.

Talsperson for den russiske undersøgelseskomité Svetlana Petrenk udtalte sig efter gårsdagens eksplosion om, at der var tale om en hjemmelavet bombe.

»En improviseret sprængstofsanordning fyldt med granatsplinter og med en kraft svarende til 200 gram TNT detonerede i et indkøbscenter,« sagde hun ifølge Tass.

Der er endnu ikke kommet flere detaljer frem om eksplosionen. Putin har udtalt, at han onsdag instruerede sikkerhedstjenesten i at holde sig inden for lovens rammer, når den håndterer terrorister.

Hvis der er en trussel mod medarbejdernes liv og helbred, skal de dog ikke tage nogen til fange, men »eliminere de bevæbnede på stedet«, skal præsidenten have understreget.