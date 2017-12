Russisk minister om danske zooer: »Det er civiliseret barbari«

Nyheden om, at Givskud Zoo og Københavns Zoo tager imod kaniner og gnavere som foder til rovdyrene er nået hele vejen til Rusland.

Således har den russiske minister for miljø og naturressorucer Sergey Donskoy delt en TV 2-artikel om sagen på Facebook og skriver ifølge Tass følgende:

»Det er, hvad man kalder civiliseret barbari, fordi en grusomhed er stadig en grusomhed, selv når den bliver begået med en undskyldning om gode intentioner.«

Han fortsætter:

»Modsat dyr, som lever vildt, har dyrene i zoo ikke noget behov for at have jægeregenskaber, så det er nyttesløs brutalitet at give dem selv syge dyr som bytte. Denne slags dyreeutanasi er en udfordring for nutidens europæiske samfund.«

Den østjyske dyrepark Givskud Zoo åbnede for nylig op for, at man her kan afsætte sunde og raske kaniner eller gnavere som mus, rotter, chinchillaer og marsvin til fordel for parkens beboere.

»Løver og ulve er rovdyr, og vi har heldigvis mulighed for at fodre dem med det mest naturlige foder, man kan give dem - nemlig aflivede, hele dyr i forskellige størrelser,« lød det på hjemmesiden.

I den forbindelse oplyste København Zoo til TV 2 Lorry, at man allerede tager imod smådyr.

»Det er godt for dyrene at få noget varieret, så det ikke altid er hest eller ko. Og så er der hår på, der er sjovt at tygge på, og så er organer supersunde for dem,« forklarede Ann-Sofie Eller, dyrepasser i foderkøkkenet, til TV 2 Lorry.

Københavns Zoo anslår, at man modtager fem-seks gnavere og kaniner om måneden.