Stigende flådeaktivitet over julen: Russiske krigsskibe eskorteret ud af Nordsøen juleaften

Indenfor et enkelt døgn måtte den britiske flåde to gange eskortere russiske krigsskibe ud af Nordsøen, og ifølge den britiske flåde har den russiske aktivitet på vandet været stigende henover juleferien.

»Jeg vil aldrig tøve med at forsvare vores farvande eller tolerere nogen form for aggressioner,« siger Storbritanniens forsvarsminister Gavin Williamson til BBC.

Først passerede den helt nye russiske fregat "Admiral Gorshkov" igennem et område af »national interesse« juleaften, og senere blev et patruljeringsfartøj sendt ud for at følge et russisk spionskib.

Også en helikopter måtte i luften for at følge to skibe fra den russiske flåde, skriver avisen The Independent. Det vides endnu ikke, hvad de mange krigsskibe lavede i Nordsøen. Men det russiske engagement i den syriske borgerkrig har medført mere aktivitet i området, fordi russiske skibe sejler til og fra Middelhavet.

Tidligere på måneden advarede en højplaceret officer i det britiske flyvevåben om, at den russiske flåde kunne have interesse i de kabler, som løber på havbunden fra England til Europa.

»Kan I forestille jer et scenarie, hvor de kabler rives over eller afbrydes? Det vil øjeblikkeligt og potentielt katastrofalt påvirker både vores økonomi og levevis,« sagde officeren Stuart Peach til BBC.

Han medgav, at det lød som »genudsendelse af gamle missioner«, men opfordrede til en fortsat udvikling af flåden i NATO, som et modsvar til »moderniseringen af den russiske flåde«.