Topløs aktivist ville snuppe Jesus fra julekrybbe i Rom

En topløs aktivist fra den feministiske Femen-bevægelse forsøgte mandag at stjæle det lille Jesusbarn fra en krybbe på Peterspladsen i Rom.

En hurtig reaktion fra Vatikanets eget politi stoppede dog kvindens kidnapningsforsøg.

Kvinden hoppede over afspærringen rundt om julekrybben i Rom og løb hen mod den store opstilling med figurer af mandshøjde, der forestiller sceneriet ved Jesu fødsel.

- Gud er kvinde, råbte den topløse aktivist, der havde samme slagord malet på sin bare ryg.

En af Vatikanets egne gendarmer forhindrede hende i at tage figuren af Jesus, og kvinden blev anholdt.

Episoden fandt sted, omkring to timer inden at pave Frans skulle holde sin traditionelle juletale til de omkring 50.000 mennesker, der var mødt op på Peterspladsen i Rom.

Femen-bevægelsen skriver på sin hjemmeside, at aktionen skal sætte fokus på "Vatikanets krænkelse af kvinders ret til deres egen krop".

En anden aktivist fra Femen gjorde i 2014 et lignende forsøg på at kidnappe Jesus fra julekrybben i Rom. Dengang formåede aktivisten at få statuen ud af krybben, inden hun blev pågrebet af politiet.