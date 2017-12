Stor demonstration efter gruppevoldtægter i Malmø

Hundredvis af demonstranter dukkede op i Malmøs gader tirsdag for at sætte fokus på de seneste voldtægtssager i byen.

Tre teenagepiger er blevet brutalt voldtaget af en gruppe mænd, som de ikke kendte, hvorefter politiet advarede alle kvinder mod at gå udenfor en dør.

Senest gik det ud over en 17-årig pige, som blev voldtaget af en gruppe overfaldsmænd på en legeplads i de tidlige timer lørdag. Dagen efter udstedte Malmøs politi en advarsel til kvinder i lokalområdet om at blive indendørs om aftenen og natten, gå i par og bruger taxaer.

Det første overfald skete den 4. november, hvor en ung kvinde blev voldtaget af flere mænd efter en fest i det nordlige Malmø. Lidt over en uge senere blev en anden kvinde overfaldet og voldtaget af nogle mænd ved et busstoppested i det centrale Malmø.

»Dette er en forfærdelig, særlig slem forbrydelse,« sagde Andy Roberts, politichef for det nordlige Malmø, om det seneste overfald, til Helsingborg's Dagblad. Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad den 17-årige pige blev udsat for, men fortæller, at der er tale om »særlig grov vold«.

Efterforskningen er stadig i gang, og det er endnu ikke vidst, om de tre overfald hænger sammen. ifølge Sydsvenskan skete alle tre overfald mellem midnat og 03 om natten og overfaldsmændene var alle unge unge mænd, som ofrene ikke kendte.

Demonstranterne krævede mere sikkerhed fra politiet og højere straf. De gik ned ad gaderne med store skilte, hvorpå der bl.a. stod »Ingen voldtægtsmænd i vores gader« og »Stefan Löfven, tag ansvar«, med henvisning til landets statsminister.