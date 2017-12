Helikoptermandskab redder 200 skiløbere ned fra nedbrudte gondoler

En større redningsaktion blev søndag eftermiddag igangsat på skiresortet Chamrousse i de franske alper.

Omkring 200 personer måtte hjælpes fri fra i alt 70 gondoler, da svævebanen pludselig gik i stå.

Det skriver flere britiske medier.

Ifølge Daily Star Sunday blev flere helikoptere sendt til stedet. Redningsmandskab blev firet ned oven på hver enkelt vogn for at åbne taglugen udefra.

Herefter kunne skiløberne frigøres og hejses de 25 meter ned på jorden i sikkerhed.

Ifølge talskvinde for redningsoperationen Violaine Demaret tog det omkring to timer at frigøre gæsterne.

Gondolerne satte sig fast omring klokken tre søndag eftermiddag lokal tid, og redningsoperationen var afsluttet inden aften.

- Evakueringen er forbi. Der er ingen større skader, og der er ingen dødsfald, siger direktør for turistkontoret i Chamrousse Franck Lecoutre ifølge Daily Star Sunday.

Han tilføjer, at det var heldigt, at vejrforholdene var så gode, at en redningsoperation hurtigt kunne finde sted.

Det er endnu uvist, hvad der fik svævebanen til at gå i stå.