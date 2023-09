Indisk delstat lukker flere områder for at bekæmpe farlig virus

Yderligere to døde under udbrud i 2019 og 2021.

I et undersøgende studie, som Reuters stod bag i maj, blev dele af Kerala identificeret som et af de steder, der er i størst risiko for virusudbrud båret af flagermus.

En af forklaringerne er omfattende afskovning og byudvikling. Det har bragt mennesker og dyreliv i tættere kontakt.

Kerala har knap 35 millioner indbyggere. Delstaten ligger ved Det Arabiske Hav.