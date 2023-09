Nordkorea fejrer 75-års-fødselsdag med enormt militæroptog

Sovjetunionen og USA, som hver især havde invaderet forskellige dele af halvøen under krigen, blev i 1945 enige om at dele landet ved den 38. breddegrad som en midlertidig løsning.

Som spændingerne øgedes i forholdet mellem Sovjetunionen og USA, blev løsningen mere og mere permanent.

I 1948 proklamerede Kim Il-sung Nordkorea for selvstændigt under navnet Den Demokratiske Folkerepublik Korea - bare godt tre uger efter at Sydkorea var blevet erklæret selvstændigt under navnet Republikken Korea.

Nordkorea var ideologisk set på bølgelængde med kommunisterne fra Sovjetunionen og Kina, mens Sydkorea var allieret med det liberale USA.

I 1950 fik spændingerne situationen på den koreanske halvø til at koge over, og Sydkorea og Nordkorea blev sendt ud i en blodig krig, der over tre år kostede mere end 2,5 millioner mennesker livet.