Nordkorea har affyret ballistisk raket, mens USA holder øvelse

John Kirby, talsmand for national sikkerhed i Det Hvide Hus, siger, at Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, for nylig var på besøg i Nordkorea for at formå landets stalinistiske ledelse til at sælge artilleriammunition til russerne.

Det skal bruges til krigen i Ukraine, siger han.

Kirby oplyser, at USA er opmærksom på rapporterne om en ny nordkoreansk raketaffyring onsdag.