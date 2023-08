I sidste uge forbød Kina import af fisk og skaldyr fra Japan, fordi japanerne begyndte at lukke vandet ud.

Japanske virksomheder har ligeledes meldt om en bølge af telefonchikane fra Kina på grund af en strid om udledningen, som begyndte torsdag.

Japan holder fast i, at udledningen er sikker. Det samme gør Det Internationale Atomagentur (IAEA).

Fukushima-atomkraftværket blev ødelagt under et jordskælv og en efterfølgende tsunami i 2011. Over et årti efter katastrofen fortsætter oprydningen, og Japan er løbet tør for plads til det vand, som køler reaktorerne ned.