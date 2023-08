I notitsen lyder det, at præmien er skabt for at promovere ”alderspassende ægteskab og fødedygtighed”.

Der skrives også om en række tilskud til børnepasning, fertilitet og uddannelse, som par med børn kan få.

Myndighederne i Kina er bekymret over, at der for første gang er sket et fald i befolkningen, og at landets befolkningen hurtigt bliver ældre og ældre.

Derfor afprøver myndighederne en række tiltag for at få fødselsraten op - herunder økonomiske incitamenter og forbedrede børnepasningsfaciliteter.