03/09/2023 KL. 13:00

Klimaforandringer er en del af forklaringen på ekstremt vejr i Kina. Men det er ikke hele forklaringen

Kina har været ramt af usædvanlig varme og store mængder regn i årets første otte måneder. Senest blev Hebei-provinsen ramt, da vandmasser blev dirigeret ud over provinsen for at redde hovedstaden fra oversvømmelse.