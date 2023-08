Japan: Ingen radioaktivitet i vand fra atomkraftværk

Her lyder konklusionen, at koncentrationen af den radioaktive isotop tritium ligger under den mindste sporingsværdi, som er mellem syv og otte becquerel tritium per liter.

Ifølge ministeriet har havvandet dermed ingen negativ indvirkning på menneskers sundhed og helbred.

Ministeriet vil ugentligt offentliggøre testresultater de næste tre måneder.

Fra den japanske fiskeriindustri lyder det ligeledes, at der lørdag heller ikke er fundet spor af tritium i fisk fanget i området.

Den østasiatiske nation påbegyndte torsdag udledningen af vand fra atomværket Fukushima ud i Stillehavet. Det skabte røre i flere nabolande, herunder Kina.