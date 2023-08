Unik dronevideo viser dramaet fra ødelagt lift i Pakistan

En dramatisk hændelse i Pakistan, hvor otte personer tirsdag var fanget i en lift, blev foreviget ved hjælp af et dronekamera.

Det viser en video, som det britiske medie BBC eksklusivt har fået fat i.

Videoen er omkring et minut lang og indledes med at zoome ind på de nødstedte personer i liften. Ifølge BBC var der seks børn og to voksne.