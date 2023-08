Alle otte personer er blevet reddet efter at have siddet fast på en svævebane i en kabinelift, der dinglede i næsten 300 meters højde over en dal i Pakistan.

Det oplyser den fungerende indenrigsminister i Pakistan ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den kritiske situation stod på i over et halvt døgn.

Først blev indledt en redningsmission med helikopter.