To elever er blevet reddet efter at have siddet fast på en svævebane i en kabinelift, der dingler over en dal i Pakistan.

Det oplyser en talsmand fra redningstjenesten i Pakistan og en lokal embedsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge BBC oplyser politibetjenten Muhammad Amjad, at de to elever er i stabil tilstand.